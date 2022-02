Hallescher FC - FSV Zwickau im Liveticker

Der Hallesche FC hat am Freitagabend in der 3. Liga den FSV Zwickau zu Gast. Wir berichten im Liveticker!

HFC und FSV Zwickau eröffnen am Freitagabend den 26. Drittliga-Spieltag.

Halle (Saale)/MZ - Nur drei Tage nach dem 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Türkgücü München ist der Hallesche FC wieder im Einsatz. Am Freitagabend steht für den HFC das Heimspiel gegen den FSV Zwickau an, Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Zwickau -:-

Vor dem Spiel - Zum Personal: Julian Derstroff fehlt heute mit einer Gelbsperre, ansonsten sind die zuletzt berücksichtigten Spieler wohl alle fit. Beim Gegner aus Zwickau gibt es gleich vier Profis mit HFC-Vergangenheit, darunter auch Anthony Syhre, der noch bis zum Sommer in Halle gespielt hatte.

Vor dem Spiel - Der HFC hat sich am Dienstag mit dem Sieg gegen Türkgücü und nun 26 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Auch Zwickau (32 Zähler) war am Dienstagabend im Nachholspiel siegreich und hat aktuell ein gutes Polster auf die Abstiegsränge (23). Wer heute gewinnt, kann entsprechend noch tiefer durchatmen - zumal beide Klubs noch ein weiteres Nachholspiel offen haben. Das Hinspiel in Zwickau endete übrigens 2:2.

Vor dem Spiel - Willkommen zum heutigen Liveticker. In der 3. Liga steht der 26. Spieltag an und der Hallesche FC legt schon am Freitagabend im Ost-Duell gegen den FSV Zwickau vor. Ab etwa 18 Uhr starten wir hier den Ticker.