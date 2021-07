Hallescher FC: Erstes Heimspiel gegen Meppen an einem Samstag

Terrence Boyd und der Hallesche FC startet am einem Samstagmittag in die Saison 2021/22.

Der Hallesche FC startet am Samstag, 24. Juli um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen in die Drittliga-Saison 2021/22. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag die ersten beiden Saisonspiele der 3. Liga zeitgenau terminiert.

Sein erstes Auswärtsspiel bestreitet Halle demnach am Sonntag, 1. August, um 13 Uhr bei Türkgücü München. Hier gibt es alle Termine der Saison im Überblick.

1. Spieltag

Freitag, 23. Juli 2021:

VfL Osnabrück - MSV Duisburg (19.00)



Samstag, 24. Juli 2021:

Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg (14.00)

TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken (14.00)

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig (14.00)

Hallescher FC - SV Meppen (14.00)

FSV Zwickau - Borussia Dortmund II (14.00)

1860 München - Würzburger Kickers (14.00)



Sonntag, 25. Juli 2021:

FC Viktoria 1889 Berlin - Viktoria Köln (13.00)

SC Verl - Türkgücü München (14.00)



Montag, 26. Juli 2021:

SC Freiburg II - SV Wehen Wiesbaden (19.00)



2. Spieltag



Freitag, 30. Juli 2021:

MSV Duisburg - TSV Havelse (19.00)



Samstag, 31. Juli 2021:

Viktoria Köln - FSV Zwickau (14.00)

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern (14.00)

1. FC Magdeburg - SC Freiburg II (14.00)

SV Wehen Wiesbaden - 1860 München (14.00)

1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück (14.00)

Borussia Dortmund II - Waldhof Mannheim (14.00)



Sonntag, 1. August 2021:

Türkgücü München - Hallescher FC (13.00)

Eintracht Braunschweig - FC Viktoria 1889 Berlin (14.00)



Montag, 2. August 2021:

Würzburger Kickers - SC Verl (19.00)