Klare Niederlage des Favoriten: HFC entzaubert Sandhausen

Was war das für ein Auftritt des Halleschen FC! Der Drittligist schlägt im heimischen Stadion Aufstiegsaspirant Sandhausen deutlich. Tunay Deniz trifft doppelt.

Halle (Saale)/MZ - Was war das für ein Auftritt des Halleschen FC! Vor 6.427 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion entzauberten die Rot-Weißen am Sonntag in der dritten Fußballliga Zweitliga-Absteiger Sandhausen. Tunay Deniz traf beim 4:1 doppelt.