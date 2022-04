Ende der Corona-Maßnahmen: Schafft der „befreite“ HFC jetzt den Klassenerhalt?

Halle (Saale)/MZ - „Heimspiel ohne Regeln“ titelt der Hallesche FC auf seiner Homepage. Und die Sehnsucht ist so groß wie die Erleichterung. Wenn der HFC am Mittwochabend (19 Uhr im Liveticker) sein Nachholspiel in der 3. Fußball-Liga gegen Freiburg II bestreitet, gibt es erstmal seit mehr als zwei Jahren, genau seit 759 Tagen, keinerlei Corona-Beschränkungen mehr.