„Wer war nochmal der Mittelstürmer mit B?“ Huth lässt Boyd beim HFC vergessen

Halle (Saale)/MZ - an Löhmannsröben war nach seinem starken Auftritt auch abseits des Platzes in Topform. Der extrovertierte Mittelfeldspieler des Halleschen FC feuerte nach dem wichtigen 1:0 in der dritten Liga gegen den SC Freiburg II Spruch um Spruch ab. Bei der gechippten Vorlage zum spielentscheidenden Tor von Elias Huth „habe ich das Neuner-Eisen ausgepackt, butterweich“, sagte er etwa.