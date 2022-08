Einbruch nach einer Stunde wirft Fragen beim Halleschen FC auf

Halle (Saale)/MZ - Ein wenig brauchte es, dann hatten sich die Gemüter im Kabinengang des Leuna-Chemie-Stadions wieder beruhigt. Dort fand am Freitagabend seine Fortsetzung, was zuvor in den Schlussminuten auf dem Rasen im Drittliga-Heimspiel des Halleschen FC gegen den SV Meppen (1:1) begonnen hatte.