Halle (Saale)/MZ - Es arbeitete in Dominik Steczyk. Nach dem Heimspiel des Halleschen FC am Montagabend in der dritten Fußballliga verweilte der Stürmer noch ein wenig im Kabinengang des Leuna-Chemie-Stadions, tauschte sich dort mit einem alten Kollegen von Gegner Dortmund II aus.