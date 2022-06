Doppelter Huth bringt HFC auf Kurs Klassenerhalt

Der Hallesche FC hat am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Viktoria Berlin einen ganz wichtigen Sieg eingefahren.

Halle (Saale)/MZ - Das brennende Flutlicht im Leuna-Chemie-Stadion am Mittwochabend galt als gutes Zeichen. Erstaunlicherweise spielt der Hallesche FC in dieser Saison am Abend nämlich deutlich erfolgreicher als zur klassischen Nachmittagszeit. Hatte ein Fan diese Woche recherchiert.