Hallescher FC blickt nach dem Desaster von Köln in der Tabelle nach unten

Individuelle Aussetzer, kaum eigene Torgefahr und dann auch noch eine Rote Karte für Rückkehrer Löhmannsröben - das Spiel in Köln gerät zum Desaster.

Köln/MZ - Am Ende hatte der Gegner sogar Mitleid. Wie ein Schuljunge, der etwas ausgefressen hat, blickte Timmy Thiele Jan Löhmannsröben beim Gang in die Kabine hinterher. Die Profis verbindet eine Freundschaft, sie spielen derzeit aber in unterschiedlichen Klubs: Thiele stürmt für Viktoria Köln, Löhmannsröben räumt für den Halleschen FC auf.