Wie der HFC die Lehrstunde gegen SV Elversberg aufarbeitet

Der Hallesche FC unterliegt gegen Spitzenreiter Elversberg. Die Gäste zeigen eine beeindruckend starke Leistung. Was sonst noch den Ausschlag gibt.

HFC-Trainer André Meyer (l.) und Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer (r.) waren sich einig: Der SV Elversberg gewann verdient in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Kurzformel, mit der jenes Fußball-Spiel eigentlich ausreichend beschrieben sei, die wollte André Meyer nicht so stehen lassen. Von wegen, an diesem Samstag habe einfach die bessere Mannschaft gewonnen. „Das hört sich so unterwürfig an“, sagte der Trainer des Halleschen FC.