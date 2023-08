Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die fast greifbare Erleichterung über den gelungenen Saisonauftakt macht so langsam Raum für Vorfreude auf einen der Höhepunkte in diesem Fußballjahr des Halleschen FC. Nach dem am Ende auch erzitterten 2:1 gegen Rot-Weiss Essen zum Drittliga-Auftakt im ausverkauften Leuna-Chemie-Stadion am zurückliegenden Freitag erwartet der HFC am Samstag mit Greuther Fürth einen namhaften Zweitligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Das Stadion dürfte erneut voll besetzt sein.