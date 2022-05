Halle (Saale) - Luft holen - nach dem kräftezehrenden Trainingslager und vor dem Endspurt der Vorbereitung. Beim Halleschen FC war am Dienstag der zweite freie Tag nacheinander angesetzt. An diesem Mittwoch nimmt die Mannschaft von Trainier Florian Schnorrenberg wieder die Arbeit am heimischen Trainingsplatz auf. Mit dabei wird dann wohl auch Aaron Herzog sein.