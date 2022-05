A- und B-Junioren steigen ab: Neustart beim HFC-Nachwuchs

Die A- und die B-Jugend haben in der Bundesliga die Klasse nicht halten können. Was nun passiert, um künftig im Nachwuchs erfolgreicher sein zu können.

HFC-Spieler Theodor Zorn (M.) duelliert sich bei der 0:5-Pokalniederlage in Bernburg mit FCM-A-Junior Marvin Schade.

Halle (Saale)/MZ - Dieses wegen der kurzfristigen Ansetzung so fragwürdige Pokalfinale am Donnerstag in Bernburg bedeutete einen Schlusspunkt hinter eine Nachwuchssaison für den Halleschen FC, die Bitternis hinterlässt.