Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken im Liveticker

Halle (Saale)/MZ - Nach der Länderspiel- bzw. Landespokal-Pause geht es am Wochenende weiter in der 3. Liga, der zwölfte Spieltag steht an. Der Hallesche FC hat am Samstag ein Heimspiel gegen den ambitionierten 1. FC Saabrücken. Anstoß ist um 14 Uhr. Wir berichten ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Liveticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

Vor dem Spiel - Der letzte Sieg gegen Saarbrücken gelang dem HFC im Mai 2013, ein 2:1 im heimischen Stadion. Danach folgten zwei klare Niederlagen in Saarbrücken und zuletzt ein 1:1 in Halle Anfang Februar 2021. Kurios an der Statistik beider Klubs: Auswärts blieb der HFC beim FCS tor- und punktlos in vier Partien bei 0:15 Toren (!), daheim ist Halle gegen diesen Gegner aber noch unbesiegt (zwei Siege, zwei Remis).

Das Spiel wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein, Magenta Sport überträgt exklusiv für Abonnenten.