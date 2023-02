Sreto Ristic soll den Halleschen FC noch vor dem Absturz in Liga vier bewahren. Am Dienstag leitete er seine erste Einheit beim HFC. Wie der neue Trainer auf dem Platz arbeitet.

Kennenlernen auf dem Rasen: So lief der HFC-Einstand von Trainer Sreto Ristic

Halle (Saale)/MZ - Um große Reden zu schwingen, ist Sreto Ristic nicht zum Halleschen FC gekommen. Das hatte der neue Trainer des Fußball-Drittligisten im Zuge seiner Verpflichtung am Wochenende betont. Statt hochtrabender Visionen soll beim 47-jährigen Kroaten vielmehr harte Arbeit im Vordergrund stehen. So soll der derzeit arg außer Reichweite geratene Klassenerhalt in der dritten Fußballliga doch noch gelingen.