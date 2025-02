Die Niederlage gegen Lok war ein herber Dämpfer. Doch in Folge 13 von "Chemie kennt keine Liga" hat HFC-Experte Fabian Wölfling eine Idee, wie die Meisterschaft noch geholt werden kann.

Halle/MZ. - In Folge zwölf des HFC-Podcasts "Chemie kennt keine Liga" hatten die MZ-Fußballexperten Fabian Wölfling und Tobias Große noch gewarnt: Stefan Maderer von Lok Leipzig ist kaum zu stoppen, besonders per Kopf. Im Spitzenspiel gegen die Sachsen war es dann ausgerechnet Maderer, der - natürlich per Kopf - das entscheidende Tor machte. Sind mit der Niederlage des HFC auch alle Aufstiegsträume ausgeträumt? HFC-Kenner Fabian Wölfling sieht die Chancen zwar nur noch im "einstelligen Prozentbereich", hat aber dennoch eine Idee, wie es noch klappen könnte. Dafür müssen vor allem Zwickau und Jena mitspielen.

Wenn es etwas Positives am Lok-Spiel gibt, dann die belebende Rückkehr von Jonas Nietfeld. Der Ex-Kapitän wurde eingewechselt, zeigte sofort wieder seine offensiven Qualitäten. Fitness vorausgesetzt, sehen die Chemie-Experten ihn in der Stammformation - zumal die Konkurrenten schwächeln.

Auch ein Thema, das bereits in Folge zwölf angerissen wurde: Die Reform der Aufstiegsregelung in die Dritte Liga. 17 der 18 Clubs der Regionalliga Nordost stellten dazu drei gemeinschaftlich entwickelte Veränderungskonzepte vor. Doch: Haben die eine Chance? Und wie reagieren die anderen Clubs?

Außerdem noch in der Folge: Reicht das Geld beim HFC auch für eine weitere Saison in der Regionalliga? Und: Warum der HFC weiterhin im Pokal im heimischen Stadion spielt.