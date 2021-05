Ex-HFC-Profi Drinkuth auf Klubsuche, Torwart-Talent verlässt Halle

Fußball-Drittligist FSV Zwickau wird den zum 30. Juni auslaufenden Vertrag mit Außenbahnspieler Felix Drinkuth nicht verlängern. Wie der Verein am Freitag mitteilte, sucht der 26-Jährige, der in der Saison 2019/20 vom SC Paderborn an den HFC verliehen war, eine neue Herausforderung. Drinkuth absolvierte 31 Pflichtspiele für Zwickau und erzielte vier Tore.

Bereits vor dem letzten Saisonspiel gegen Saarbrücken hatte der FSV in Leon Jensen, Marcus Godinho, Maurice Hehne, Ali Odabas, Maximilian Wolfram, Nils Miatke und Julius Reinhardt sieben Profis verabschiedet.

Torwart-Talent Franz Lohse verlässt Halleschen FC

Derweil wechselt Franz Lohse aus der HFC-Jugend zu Optik Rathenow in die Regionalliga Nordost. In Halle war dem 19 Jahre Torwart-Talent der Weg zu den Profis verbaut, nun will sich der Hallenser eine Liga tiefer einen Namen im Männerfußball machen. In Justin Gröger wechselt zudem noch ein Abwehrspieler vom Sandanger nach Rathenow. (mz)