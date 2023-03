Memmingen/MZ - Die Saale Bulls haben die Playoff-Serie gegen die Memmingen Indians gewonnen und sind ins Viertelfinale der Aufstiegsduelle zur DEL2 eingezogen. Am Freitagabend holte Halles Eishockey-Oberligist durch ein 3:2 in Memmingen den entscheidenden dritten Sieg im vierten Spiel.

Mann des Spiels war dabei Stürmer Marius Demmler, der in der 56. Minute das erlösende Siegtor erzielte. Zuvor hatten Niklas Hildebrand und Thomas Merl die Bulls bereits zwei Mal in Führung gebracht, doch kamen die Indians jeweils per Ausgleich zurück in die Partie.

Saale Bulls müssen auch gegen Deggendorf auf Tatu Vihavainen verzichten

Verzichten mussten die Bulls dabei auf Stürmerstar Tatu Vihavainen. Der Finne wurde wenige Stunden vor dem Anpfiff wegen eines Stockschlages am Ende von Spiel drei für vier Partien gesperrt.

Durch den Sieg in Memmingen verhinderten die favorisierten Bulls ein fünftes Entscheidungsspiel der Achtelfinalserie auf eigenem Eis und zogen vorzeitig in die Runde der besten acht Teams der beiden Oberliga-Staffeln ein. Gegner dort ist der Süd-Vertreter Deggendorfer SC, der sich klar mit 3:0-Siegen gegen Herne durchgesetzt hatte.