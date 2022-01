Eintracht Braunschweig - Hallescher FC im Liveticker

Der Hallesche FC spielt am Samstag in der 3. Liga bei Eintracht Braunschweig. Wir berichten im Liveticker.

Halles Niklas Landgraf (l.) im Hinspiel gegen Braunschweig am Ball.

Braunschweig/Halle (Saale)/MZ - Verspätet startet der Hallesche FC am Samstag ins Fußballjahr 2022. Nach der kurzfristigen Absage des Heimspiels gegen Türkgücü München in der Vorwoche steht heute das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig an. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Braunschweig - HFC -:-

Vor dem Spiel - Was angesichts des irren Transfer-Freitags in Halle fast etwas untergeht: Heute gibt André Meyer dann wirklich sein verspätetes Debüt als HFC-Trainer. Es ist sicherlich nicht optimal, dass ihm dafür kurz vor dem Spiel in Boyd eine Säule wegbricht und zwei neue Spieler zu integrieren sind. Trotzdem darf man gespannt sein, wie sehr man schon Meyers Handschrift im HFC-Spiel sehen kann.

Vor dem Spiel - Neu im HFC-Kader sind seit Freitag Joscha Wosz, der von RB Leipzig ausgeliehen wurde, und Elias Huth, der aus Kaiserslautern kam. Ob sie schon eine Option für das heutige Spiel sind, wird sich zeigen - beim Abschlusstraining am Freitag mischte das Duo jedenfalls munter mit.

Vor dem Spiel - Personell hat Coach Meyer trotz des Boyd-Weggangs ein paar Alternativen. Jannes Vollert ist nach seiner Quarantäne wieder eine Option. Auch dessen Kontaktpersonen Fynn Otto, Elias Löder und Jan Shcherbakovski könnte es mit negativen Tests noch in den Kader schaffen. Für die Ex-Corona-Patienten Louis Samson und Kebba Badjie kommt die Partie hingegen noch zu früh.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! André Meyer gibt heute in Braunschweig sein Debüt als HFC-Trainer. Überschattet wird die Partie noch vom Transfer-Hammer am Freitag, als Terrence Boyd vom HFC zum 1. FC Kaiserslautern flüchtete und seine Mannschaft, deren Vize-Kapitän er war, im Abstiegskampf kurzfristig alleine ließ. Wie läuft es heute ohne den Torjäger?