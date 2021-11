Einmal montags, meistens samstags: HFC-Termine bis Anfang Februar stehen fest

Mit den Spiel beim SV Meppen am 18. Dezember verabschiedet sich der Hallesche FC in die kurze Winterpause.

Halle (Saale)/MZ - Die Spieltermine der 3. Liga stehen bis zum ersten Februar-Wochenende 2022 fest. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Dienstag die Spieltage 18 bis 25 zeitgenau angesetzt.

Für den Halleschen FC ist fast immer samstags um 14 Uhr Anstoß. Zwei Ausnahmen gibt es: Am 13. Dezember muss der HFC auswärts beim SV Wehen Wiesbaden an einem bei Fans unbeliebten Montagabend ran. Und am 25. Januar wird in der „englischen Woche“ an einem Dienstagabend gegen Viktoria Berlin gespielt.

Die HFC-Termine im Überblick