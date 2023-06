Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Zugang Nummer Sechs könnte die künftige „Eins“ werden. Beim Halleschen FC deutet sich gut eine Woche vor Trainingsstart die nächste Verpflichtung an. Noch in dieser Woche könnte beim Fußball-Drittligisten ein neuer Torwart vorgestellt werden und nach MZ-Informationen ist dessen Name in Halle kein unbekannter. Sven Müller, der bereits von 2020 bis 2022 in 32 Drittliga-Spielen für den HFC auflief und sich danach Dynamo Dresden anschloss, steht vor einer Rückkehr zu den Rot-Weißen. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.