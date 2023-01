Dynamo Dresden öffnet Tür für Klub-Idol Ralf Minge

Dresden/MZ - Ende März trennen sich die Wege von Ralf Minge und dem Halleschen FC. Der Vertrag mit dem Sportdirektor wurde beim Drittligisten verkürzt, eine gemeinsame Zukunft gibt es nicht mehr.

Wie es für Minge weitergeht, ist offen. Aber sein Ex-Klubs Dynamo Dresden, wo er ehemalige DDR-Nationalspieler Heldenstatus genießt, umwirbt den 62-Jährige weiter - und macht ihm eine Tür auf.

Dynamo Dresden will Ralf Minge wieder in die Vereinsarbeit einbinden

Wenn es die Möglichkeit gibt, Ralf Minge in die Klubarbeit einzubinden, „sollten wir das unbedingt machen“, sagte Ralf Becker, Sport-Geschäftsführer beim sächsischen Traditionsklub am Freitag auf einer Pressekonferenz: „In welcher Funktion auch immer.“

Becker hatte dieses Angebot bereits vor Monaten gemacht und wiederholte es nun noch einmal, nachdem Minges Aus in Halle festand. Allerdings habe er aktuell keinen Kontakt zu Minge habe und auch dessen Lebensplanung nicht kenne.

Als Spieler stand Minge zwischen 1980 und 1991 bei Dynamo Dresden unter Vertrag, später trainierte er den Klub und war dessen Sportdirektor. 2020 endete die gemeinsame Zeit, ein Jahr danach - im Mai 2021 - übernahm er beim HFC.

Ex-HFC-Talent Jan Shcherbakovski bei Dynamo Dresden aussortiert

Was Becker am Freitag ebenfalls anklingen ließ: Jan Shcherbakovski, im Sommer ablösefrei aus Halle geholt, hat wohl keine Zukunft mehr bei Dynamo. Für den 21-Jährige, der sportlich bislang kaum eine Rolle spielt, wird eine Lösung gesucht: Was wohl auf eine Leihe oder einen Verkauf hinauslaufen wird.