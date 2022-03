Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue beantragen Lizenz auch für die 3. Liga

Sorgen die Fans und Dynamo Dresden in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga für volle Stadien?

Dresden/Aue/dpa/MZ - Zweitligist Dynamo Dresden hat nach eigenen Angaben fristgemäß die Lizenzunterlagen für die Spielzeit 2022/2023 eingereicht.

Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, beantragte man am Montag die Lizenz für die 2. Bundesliga bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) und die für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dynamo steht in der 2. Liga aktuell auf dem Relegationsplatz 16.

3. Liga: Aktuell vier Ost-Teams im Spielbetrieb

„Wir gehen auch in diesem Jahr davon aus, dass der Verein die jeweilige Lizenz ohne wirtschaftliche Auflagen erhalten wird“, sagte Dresdens Sportchef Ralf Becker der Mitteilung zufolge. Der Verein rechnet zwischen Mitte bis Ende April mit einem ersten Bescheid von DFL und DFB.

Auch der FC Erzgebirge Aue, aktuell auf Rang 17 der 2. Bundesliga, beantragte nach Angaben vom Dienstag eine Lizenz für beide Ligen.

Aktuell spielen der 1. FC Magdeburg, FSV Zwickau, Hallescher FC und Viktoria Berlin als Ost-Klubs in der 3. Liga. Der FCM steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, die Berliner könnten absteigen. Aus der Regionalliga Nordost könnte ein weiteres Team aufsteigen.