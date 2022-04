Durchbruch im zweiten Anlauf? Marcel Titsch Rivero greift beim Halleschen FC neu an

Marcel Titsch Rivero konnte die Erwartungen in der Vorsaison nicht erfüllen. Im ersten Test übernahm er nun eine zentrale Rolle. Findet der Routinier seine Form?

Marcel Titsch Rivero will es im zweiten Jahr in Halle besser machen.

Halle (Saale)/MZ - In der Sommerpause kam diesmal vor allem Marcel Titsch Riveros Mama auf ihre Kosten. Für den Mittelfeldspieler des Halleschen FC ging es in der Spielpause nicht auf eine Palmeninsel weit in den Süden, sondern zum Heimaturlaub nach Hessen. „Mit dem kleinen Mann“, wie der gebürtige Frankfurter seinen sechs Monate alten Sohn Levi liebevoll nennt.