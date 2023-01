Die 3. Liga startet in den zweiten Teil der Saison. Zarte Hoffnungen auf den Aufstieg gibt es nur in Dresden, bei einem Duo steht die Frage des Klassenerhalts im Vordergrund.

Dynamo Dresden möchte hoch in die 2. Bundesliga, der FSV Zwickau bloß nicht runter in die Regionalliga Nordost.

Aue/dpa/MZ - Einer will hoch, zwei wollen unbedingt dabeibleiben: Die drei weiteren Ostklubs neben dem Halleschen FC gehen mit unterschiedlichen Zielen in das am Freitag startende Restprogramm der 3. Liga. Der bange Blick geht meistens nach unten, denn zwei Vereine spielen ebenso gegen den Abstieg wie der HFC. Die Chancen stehen so hoch wie lange nicht, dass einer den Gang in die Viertklassigkeit antreten muss.

Gelingt Dynamo Dresden der Wiederaufstieg?

Finanziell ist Dynamo Dresden zweitligareif, vom Umfeld und den eigenen Ansprüchen her mindestens auch. Sportlich war der Neustart nach dem Abstieg allerdings ernüchternd. Zehn Punkte Rückstand sind es auf Platz zwei, Trainer Markus Anfang bekam schlicht keine Konstanz ins Team.

Die Vorbereitung macht allerdings Hoffnung. Ein 2:2 gegen Sampdoria Genua und die klaren Siege gegen Zwickau und Legnica beweisen einen Aufwärtstrend. Zudem sollen noch zwei oder drei Neuzugänge kommen. Anfang warnt jedoch: „„Wir haben noch keinen einzigen Punkt mehr in der Meisterschaft. Wir müssen das auch unter Druck abrufen.“

Ganz ist die Unruhe nicht aus der Mannschaft. Kapitän Tim Knipping ist sportlich außen vor, außerdem fiel Transfer-Kandidat Jan Shcherbakovski im Camp negativ mit einem Verstoß gegen das Handy-Verbot auf. Dresdens Auftaktgegner ist am Sonntag (13 Uhr) der SV Meppen.

Prognose: Die Hypothek aus der Hinrunde ist zu groß. Dynamo verpasst den direkten Aufstieg.

Erzgebirge Aue: Packt Pavel Dotchev diesmal die Rettung?

Im Februar sollte Pavel Dotchev Erzgebirge Aue schon einmal in der Liga halten. Damals war der Club aus dem Erzgebirge noch Zweitligist. Die Mission scheiterte. Fast ein Jahr später soll der 57-Jährige Aue nun in der 3. Liga halten.

„Von den Zählern abgesehen, bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Sonst hätte ich den Job nicht angetreten“, sagte Dotchev dem „Kicker“. In den Testspielen hinterließ der FCE einen starken Eindruck. Ligakonkurrent VfB Oldenburg wurde 5:1 besiegt, bei Zweitligist Nürnberg erkämpfte man sich trotz zweimaligem Rückstand ein 3.3. Am Dienstag gelang ein 3:1 gegen Regionalligist FC Energie Cottbus.

Für den Kader wurde Routinier Philipp Riese reaktiviert, zudem kam Verteidiger Kilian Jakob aus Karlsruhe. Aue steht zwar auf einem Abstiegsplatz, es fehlen aber nur zwei Punkte zum rettenden Ufer. Zum Auftakt muss man am Montag (19.00 Uhr) gleich beim FC Ingolstadt ran.

Prognose: Dotchev hat viel Erfahrung und der Kader eine hohe Qualität. Aue hält die Klasse sicher und landet im Mittelfeld.

FSV Zwickau: Kommt Joe Enochs ohne Trainerdiskussion durch die Rückrunde?

Seit 2018 ist Joe Enochs mittlerweile Trainer bei FSV Zwickau. Der 51-Jährige hat es in dieser Zeit nicht nur geschafft, die Klasse jedes Jahr trotz sehr kleinem Etat zu halten. Er hat dem Team vor allem auch spielerisch eine andere Identität verpasst.

Dennoch gibt es in fast jeder Saison eine Diskussion um seinen Job. Sie wird es vermutlich auch in dieser Rückrunde geben, da Zwickau sicher nicht jedes Spiel gewinnen wird. Momentan steht man auf einem Abstiegsrang, allerdings nur wegen der schlechteren Tordifferenz. Enochs' Vertrag läuft bis zum Sommer, eine Verlängerung hängt auf jeden Fall vom Klassenerhalt ab.

Personell ist man noch auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive, da Filip Kusic bis zum Saisonende ausfällt. Getestet werden aktuell Janek Sternberg und Caniggia Elva, auch Malik Talabidi spielte schon vor.

Die Testspiele verliefen so schwankend wie die Form des Teams. Es gab eine Niederlage gegen Dresden, dafür Siege gegen Magdeburg und Auerbach. Mit dem Spiel gegen Oldenburg am Freitag (19 Uhr) eröffnet der FSV die Restrunde.

Prognose: Enochs und seine Mannschaft sind nicht zum ersten Mal in der Situation, wissen, wie Klassenerhalt geht. Der wird auch diesmal gelingen, wenn sich kein Schlüsselspieler verletzt.