Tunay Deniz (l.) und Sebastian Müller werden am Wochenende zum ersten Mal das HFC-Trikot tragen.

Halle (Saale)/MZ - Der zuletzt an Corona erkrankte Zugang Seymour Fünger trainierte beim Halleschen FC am Donnerstag und Freitag wieder.

Der Innenverteidiger wird wie U19-Spieler Luka Vujanic auch bei den Testspielen am Wochenende dabei sein. Trainer Andre Meyer plant mit 20 Feldspielern, die alle in beiden Partien zum Einsatz kommen sollen.

Timur Gayret (Corona), Andor Bolyki (Sonderurlaub), Aaron Herzog (Aubautraining) und der langzeitverletzte Toni Lindenhahn sind nicht dabei. Auch Probespieler Dildar Atmaca darf sich beweisen. „Es wird auch entscheidend sein, wie er in die Mannschaft passt“, sagte Meyer über den 19-Jährigen.

Der HFC spielt im Rahmen seiner Sommertour durch die Region am Samstag beim SV Romonta Stedten 90 und am Sonntag bei Blau-Weiß Brachstedt. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr. Tickets gibt es jeweils vor Ort an der Tageskasse.