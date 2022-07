Dieses überraschende Ergebnis liefert eine Datenanalyse zum HFC

Halle/MZ - Es sind die letzten Tage der großen Ungewissheit. Am Freitag beginnt die Saison der dritten Fußballliga, am Sonntag (14 Uhr) steigt der Hallesche FC mit einem Ostduell beim FSV Zwickau in die Saison ein. Bis dahin wird noch munter gerätselt, gefachsimpelt und prognostiziert: Was ist drin für die Rot-Weißen?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<