Derzeit ohne Konkurrenz: Kann sich Sören Reddemann den HFC-Stammplatz zurückholen?

Halle (Saale)/MZ - Die Abwehrrochaden beim Halleschen FC gehen weiter. Schon beim ersten Test am vergangenen Samstag beim Kantersieg in Grimma (10:0) experimentierte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg in der Viererkette. Nun wurde auch der zweite Test am Mittwochabend bei Regionalligist Germania Halberstadt (6:0), bei dem Justin Eilers und Julian Guttau je zweimal sowie Michael Eberwein und Terrence Boyd je einmal trafen, dazu genutzt, mögliche Varianten in der Verteidigung auszuprobieren.