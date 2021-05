Derby-Sieg Nummer drei? Hallesche FC ist auch fürs Elfmeterschießen bereit

Halle (Saale) - Der Respekt ist schon riesig. „Magdeburg hat eine beeindruckende Serie hingelegt“, sagte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg mit Blick auf den Konkurrenten im Duell an diesem Samstag (16 Uhr/MDR) in Halberstadt. Er meinte jenen Saisonendspurt in Liga drei. Von den 13 Spielen seit Anfang März verlor der FCM nur eines - nachdem der Klassenerhalt geschafft war.

„Es gibt keinen Favoriten und es geht um sehr, sehr viel“, sagte Schnorrenberg: um etwa 200.000 Euro (inklusive Zuschauereinnahmen) aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Oder auch nur ums Prestige, wenn der Verbandsfehler und der darauf folgende erfolgreiche Abtsdorfer Einspruch im Chaos enden.

Hallescher FC geht mit Personalsorgen ins Derby gegen 1. FC Magdeburg

Es geht ums Geld, das alle gut gebrauchen können. Etwa, um ihre Kaderplanungen voranzutreiben. Obwohl Präsident Jens Rauschenbach betont: „Wir haben bei unserer Planung keine Einnahmen aus dem DFB-Pokal veranschlagt. Die Suche nach passenden Neuzugängen erfolgt ungeachtet einer etwaigen Teilnahme am DFB-Pokal.“ Aber ein Mehr schadet nun auch nicht.

Und deshalb wurde beim HFC auch Elfmeterschießen trainiert. Schnorrenberg suchte die Nervenstärksten für den Fall, dass es nach 120 Minuten keinen Sieger geben sollte: „Wir werden uns die Schützen im Training anschauen.“ Fest steht: „Es wäre der I-Punkt, wenn es uns ein drittes Mal gelingen würde, den FCM zu schlagen.“

Fehlen werden ihm die angeschlagenen Julian Guttau und Niklas Landgraf. Antonios Papadopoulos hat in dieser Woche aus familiären Gründen eine Auszeit bekommen. Torwart Tim Schreiber ist bei der U19-Auswahl. (mz)