Die Niederlage des Halleschen FC in Unterhaching glich vielen anderen in dieser Saison. Mit welchen wiederkehrenden Problemen der abstiegsbedrohte Drittligist zu kämpfen hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Marc Unterberger tat es nicht absichtlich, doch er traf bei Sreto Ristic einen Nerv, als er dem Halleschen FC eine gute Restsaison in der dritten Fußballliga prophezeite. „Halle wird mit dieser Art und Weise noch einige Punkte holen, ihr habt nicht umsonst so viele Tore geschossen“, sagte der Trainer der SpVgg Unterhaching mit der Leichtigkeit eines 2:0-Sieges im Rücken zu seinem Pendant des HFC, der sichtlich genervt war. Freilich nicht ob Unterbergers ehrlich gemeinten Lobes an sich. Aber viel zu oft schon hat Ristic in dieser Saison solche Aussagen von Kollegen gehört – viel zu oft vor allem, nachdem er mit seiner Mannschaft verloren hatte, wie am Mittwochabend.