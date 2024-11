Halle/MZ/FAB - Seinen letzten öffentlichen Auftritt absolvierte Günter Hoffmann bereits im Rollstuhl. 2021 errichtete der Hallesche FC vor seinem Stadion eine Stehle in Erinnerung an die Brandkatastrophe von Eindhoven. Hoffmann, damals 87 Jahre alt, kam zur Einweihung des Erinnerungssteins, bereits vom Alter gezeichnet.

Als Co-Trainer war Günther Hofmann am 28. September 1971 dabei, als Namensvetter und Spieler Wolfgang Hoffmann in den Flammen im Hotel „Silbernes Seepferdchen“ den Tod fand.

Es war die schwärzeste Stunde im Leben des Mannes, der den Halleschen FC als Spieler und Trainer prägt. Am 28. November endete dieses Leben, am Freitag gab der HFC bekannt, dass Hoffmann im Alter von 90 Jahren verstorben ist. „Er hat ein Stück Fußballgeschichte geschrieben“, kondolierte der Verein.

Hoffmann kam 1934 in Halle auf die Welt. Bei der SG Diemitz begann der gelernte Maurer und technische Zeichner mit dem Fußball, 1954 wechselte er zum SC Chemie Halle, von 1955 bis 1958 war er für den SC Wissenschaft Halle am Ball, bis dessen Fußballabteilung in den SC Chemie überfuhrt wurde.

Bis 1964 gehörte Hoffmann, der aufgrund seiner 1,65 Meter meist nur als der „Hopser“ bekannt war, zum Stamm des SC Chemie, lief meist im Mittelfeld auf. Sein letztes Spiel in der DDR-Oberliga absolviert er am 16. Dezember 1967.

Sein größter Erfolg war der überraschende Gewinn des DDR-Pokals 1962. Im Finale schlug der Chemie Halle den Favoriten SC Dynamo Berlin mit 3:1. In der folgenden Europapokalsaison absolvierte Hoffmann zwei Spiele gegen den OFK Belgrad (0:2, 3:3). In der DDR-Oberliga kam er auf 133 Spiele und neun Tore.

Unmittelbar nach dem Ende seiner Laufbahn wechselte Hoffmann auf die Trainerbank. Als Co-Trainer von Walter Schmidt hatte er Anteil an der erfolgreichsten Saison des SC Chemie in der Oberliga. 1970/71 gelang Platz drei, was den Einzug in den Europapokal bedeutete. Das Abenteuer Uefa-Cup endete aber mit der Brandkatastrophe tragisch.

1973 wurde Hoffmann zum Cheftrainer ernannt, führte Halle direkt zurück in die Oberliga. Dort gelang in der Saison 1975/76 mit dem 4:2 gegen Dynamo Dresden eines der denkwürdigsten Spiele der Vereinsgeschichte. 1976 wurde er durch Peter Kohl ersetzt.

Hoffmann blieb dem Verein aber treu, arbeitete als Nachwuchstrainer und spielte in der Alten-Herren-Mannschaft. „Wir werden Günter Hoffmann stets ein ehrendes Andenken bewahren“, versprach der HFC.