Deniz, Bolyki, Gebhardt, Hug und Co.: Wie gut sind Halles Zugänge?

Tunay Deniz und Andor Bolyki kommen aus der Regionalliga. Wie gut sind Halles Neue wirklich? Ein Blick in die Welt der Daten.

Ist Tunay Deniz eine Verstärkung für das HFC-Mittelfeld? Ein Blick in die Datenanalyse könnte das klären.

Halle (Saale)/MZ - Pünktlich zur Teamvorstellung an diesem Mittwoch (16 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion nimmt das Transfergeschehen beim Halleschen FC Fahrt auf. Auf Linksverteidiger Nico Hug am Montag folgten mit Tunay Deniz und Andor Bolyki am Dienstag die nächsten Zugänge.