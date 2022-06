Das Feuer fehlt: HFC bleibt im Kellerduell gegen Würzburg sieglos

Der Hallesche FC hat am Samstag 0:0 im Kellerduell gegen die Würzburger Kickers gespielt. Die Leistung dabei war vor allem offensiv dürftig.

Halle (Saale)/MZ - Was ist dieses 0:0 wert, mit dem sich der Hallesche FC am Samstag von den Würzburger Kickers trennte? Die Pleitenserie in der dritte Fußball-Liga haben die Rot-Weißen zwar beenden können, allerdings auch keinen Befreiungsschlag geschafft. Und spielerisch dabei vor nur 2992 Zuschauern alles andere als Glanz verbreitet. Nur die Null auf der Gegentorseite war ein Fortschritt.