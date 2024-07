Halle/MZ - So viel steht für Dariusz Wosz fest: Die Besuche im Stadion des Halleschen FC, dort, wo er einst den Grundstein für seine spätere glanzvolle Karriere als Profi-Fußballer gelegt hat, werden weniger werden. Möglicherweise verzichtet der in Bochum lebende Wosz künftig bei Aufenthalten in der Heimat sogar komplett auf sie. „Es gibt für mich kaum Gründe, zu den Spielen zu gehen“, sagt er im Gespräch mit der MZ. Sein Neffe Joscha, seit Sommer beim HFC unter Vertrag, „wäre noch der einzige“, sagt der 324-malige Bundesligaspieler, der einst beim VfL Bochum und Hertha BSC als „Zaubermaus“ für Furore sorgte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.