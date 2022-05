Comeback von Jannes Vollert als Lichtblick beim Halleschen FC

Innenverteidiger Jannes Vollert gibt beim Spiel gegen Havelse seinen Saisoneinstand nach langer Verletzung. Was der 23-Jährige nun vorhat.

Halle (Saale)/MZ - Wenn es einen Lichtblick in dem so trüben Drittliga-Fußballspiel des Halleschen FC beim 1:2 auswärts gegen Havelse gab, war es neben dem zehnten Saisontreffer von Michael Eberwein ein beachtliches Comeback: Abwehrspezialist Jannes Vollert durfte in der zweiten Halbzeit die Innenverteidiger-Position von Niklas Kastenhofer übernehmen.