Comeback beim Spektakel: HFC rettet irres 4:4 gegen den SC Verl

Der Hallesche FC hat sich am Freitagabend 4:4 vom SC Verl getrennt. Beide Teams zeigten starke Offensivleistungen und sorgten für einen offenen Schlagabtausch.

Halle (Saale)/MZ - Der Kräfteverschleiß war am Ende hoch, doch es reichte doch noch zum Remis. Nach zuletzt zwei Siegen in der englischen Woche holte der Hallesche FC im Heimspiel der dritten Fußball-Liga gegen den SC Verl am Freitagabend einen späten Punkt.