BVB besucht vor Spiel in Halle Gedenkorte des Terroranschlags

In Gedenken an Jana, Kevin und die Überlebenden des rechtsterroristischen Anschlages vom 9. Oktober 2019.



Vor dem Spiel beim @HallescherFC legte eine #BVBU23-Delegation Blumen an den Gedenkorten vor der Synagoge sowie am Kiez-Döner ab.#GegenAntisemitismus #BorussiaVerbindet pic.twitter.com/r15X3RMJEu