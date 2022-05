Bleibt Sven Müller beim HFC? Keeper liegt Angebot vor

Beim Verein sind viele Personalentscheidungen noch offen. Auch Torwart Sven Müller geht ohne Vertrag in den Urlaub. Wie er seine Situation sieht.

Halle (Saale)/MZ - Der ursprüngliche Plan für die ersten freien Tage war eigentlich ein anderer, die Vorfreude auf den Sommerurlaub will sich Sven Müller aber trotzdem nicht nehmen lassen. Am Sonntagabend ging es für den Torhüter des Halleschen FC per Nachtflug von Düsseldorf aus mit Freundin Kim nach Ägypten. Endziel: der Küstenort Soma Bay - zum Ausspannen nach einer kräftezehrenden Spielzeit.