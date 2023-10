Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Alles, was Besar Halimi dem Halleschen FC geben könnte, verdichtet sich in einem gut zwölfminütigen Clip auf Youtube. Tore, mitunter wunderschöne, geniale Pässe, gefährliche Standards und immer wieder eine traumwandlerisch sichere Ballkontrolle sind in dem Highlight-Video zu sehen. Es sind Szenen wie diese, die Halimi im Sommer zum Königstransfer des Fußball-Drittligisten machten, die Sportchef Thomas Sobotzik von „seinem Spielwitz und seiner Kreativität“ schwärmen ließen. Es sind aber auch Szenen wie diese, die sie beim HFC schmerzlich vermissen. Denn in Halimis persönlicher Statistik dieser Saison stehen bis dato nur 68 Spielminuten.