Spielmacher Halimi beweist mit seinem überragenden Auftritt gegen Ingolstadt, dass er in der zweiten Saisonhälfte der dritten Liga der Schlüsselspieler für den HFC sein kann. Welche Hoffnung Trainer Sreto Ristic nun hat.

Halle/MZ. - Für Verehrer des Fußballs ist Besar Halimi so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Wenn man dem mit 1,69 Meter Körpergröße vergleichsweise kleinen Profi des Halleschen FC zuschaut, kann man nicht anders, als sich zu verknallen. Der 29-Jährige, im vergangenen Sommer aus Griechenland zum Drittligisten gekommen, scheint immer eine Idee, manchmal einen Geniestreich im Kopf zu haben – und weiß diese mit seinen blitzsauberen technischen Fertigkeiten auch auf den Platz zu bringen. Halimi ist quasi eine Art Versprechen auf das schöne Spiel, wie auch ein kurzes Video auf seinem Instagramprofil aus dem Jahr 2019 beweist. In dem stellt er bei einem Hallenturnier ziemlich wahnwitzige Dinge mit dem Ball an.