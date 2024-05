Halle/MZ - Roy Makaay wusste ja, wovon er spricht. „Entweder man hat ihn, oder nicht. Beidfüßigkeit, Kopfballspiel, all das kann man sich erarbeiten. Aber im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu stehen, kann man nicht trainieren“, erklärte der einstige Stürmerstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern einmal das Phänomen seines Torriechers. Der Niederländer war in vielen Spielen wie vom Erdboden verschluckt, schlug dann aber doch plötzlich zu und traf. Das brachte Makaay den Spitznamen Phantom ein.

HFC vor Abstiegsendspiel

Auch der Hallesche FC hat, wenn auch zwei Stufen tiefer in der dritten Liga, einen Stürmer in seinen Reihen, der bewiesen hat, dass er diesen besonderen Instinkt eines waschechten Torjägers in sich hat. Noch in der Hinrunde traf Dominic Baumann in beständiger Regelmäßigkeit für die Rot-Weißen, elf Tore gelangen ihm in den ersten 16 Saisonspielen, oft genügten dem 29-Jährigen dafür sogar Halbchancen. Baumann war damit immer wieder der Retter in der Not, sicherte dem HFC wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt.

In der Rückrunde sind diese Tage jedoch immer seltener geworden, an seinen famosen Lauf der ersten Saisonhälfte konnte Baumann nicht anknüpfen: In den vergangenen 20 Spielen gelangen ihm nur noch vier Treffer. Vor dem Abstiegskracher bei Arminia Bielefeld an diesem Samstag (14 Uhr/MDR und MagentaSport), in dem für die Rot-Weißen unbedingt ein Sieg her muss, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten, wartet er sogar seit sechs Spielen auf ein Tor.

Zuletzt agierte Baumann zunehmend glücklos, wirkte nicht mehr so unbeschwert und frisch wie noch bei seinen Auftritten in der Hinserie. Sinnbildlich dafür steht sein jüngster Auftritt beim 0:1 im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching, als er in der zweiten Halbzeit Halles größte Chance auf die Führung liegengelassen hatte und aus kurzer Distanz an Gästetorwart René Vollath scheiterte.

Der Frust saß danach tief beim Torjäger a. D., reden wollte er im Anschluss an das Spiel und auch in den vergangenen Tagen nicht. „Er war nicht der Einzige, bei dem man die Chancenwertung kritisieren muss. Alle dürfen Tore machen“, sagte Stefan Reisinger. Unter dem seit Ostern neuen HFC-Trainer ist Baumann wie auch schon zuvor unter Ex-Coach Sreto Ristic gesetzt, über die vollen 90 Minuten durfte der Angreifer zuletzt jedoch nicht mehr ran. Auch gegen Unterhaching musste er nach 69 Minuten für Andor Bolyki weichen – Baumanns unumstrittener Status der Hinrunde bröckelt.

Um wieder in die Spur zu finden, hilft laut Reisinger, einst selbst Angreifer, vor allem eines: Fleißarbeit. „Für einen Stürmer ist es wichtig, dass er in jedem Training hart arbeitet, auch bei den Einheiten gierig auf Tore ist. Das hat auch mir immer am meisten geholfen“, sagte Reisinger, der einst in der Bundesliga für den SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf auf Torejagd ging. „Wir führen Gespräche und helfen ihm, bieten im Training Elemente für die Stürmer an.“

Alternativen nicht in Sicht

An diesem Samstag in Bielefeld wäre ein Baumann-Treffer umso wichtiger, die Bedeutung der Partie ist enorm. „Da steht Abstiegskampf pur an, da haben wir keine Zeit den Kopf hängenzulassen“, so Abwehrroutinier Niklas Landgraf.

Im letzten Auswärtsspiel dieser Saison dürfte Baumann trotz leichter körperlicher Beschwerden in dieser Woche und seiner persönlichen Flaute erneut das Vertrauen von Trainer Reisinger bekommen. Denn wirklich aufdrängen konnte sich zuletzt keine der Alternativen in der halleschen Angriffsreihe. „Bei den Einwechslungen gegen Unterhaching hatten wir uns mehr erhofft“, sagte Reisinger, er betonte aber auch: „Gesetzt ist keiner.“ Auch Baumann nicht.