Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC geht ohne Ralf Minge in die neue Saison: Wie der Drittligist am Donnerstag mittelte, wird der Vertrag mit dem Sportdirektor zu Ende März aufgelöst. Darauf haben sich laut Klubmitteilung „beide Seiten verständigt“.

Der 62 Jahre alte Minge war 2021 als Nachfolger von Ralf Heskamp zum HFC gekommen und wird bis Ende März weiter „vollumfänglich“ seiner Arbeit nachgehen.

"In den zurückliegenden Wochen habe ich meine Situation intensiv reflektiert und da ist die Entscheidung in mir gereift, im Hinblick auf die neue Saison Platz für einen Neuanfang zu machen", begründete Minge seinen Abschied.

Ralf Minge war in seiner HFC-Zeit nicht unumstritten. Seine Nähe zu seinem Ex-Klub Dynamo Dresden wurde in Fankreisen kritisch gesehen, ebenso wie seine Transferpolitik. Der Hallesche FC steckt aktuell tief im Abstiegskampf der 3. Liga.

HFC: Planungen für Saison 2023/24 ohne Ralf Minge

Während HFC-Präsident Jens Rauschenbach in der Klubmitteilung warme Worte für Minge findet, gibt sich der scheidende Sportchef differenzierter. Nicht in allen Bereichen seien die "gemeinsamen Erwartungen" in Erfüllung gegangen wie erhofft, sagte Minge. Die anderthalb Jahre in Halle seien aber eine "spannende Zeit" gwesen, die um "in positiver Erinnerung" bleiben werden.

Nun steht der HFC auf der Position des starken sportliches Mannes vor einem Neuanfang. Die Planungen für die Saison 2023/24 - in welcher Liga auch immer - liegen damit wohl nur noch teilweise bei Minge. Nach der Saison laufen gleich 16 Spielerverträge in Halle aus, darunter auch die fast aller Leistungsträger.