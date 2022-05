Ärger um Siegtor: Würzburger Kickers werfen HFC unsportlichen Sieg vor

Würzburg/MZ/bbi - Es war die große Aufregerszene beim Auswärtssieg des Halleschen FC bei den Würzburger Kickers am Sonntag. Das 2:1-Siegtor von Elias Huth erhitzte die Gemüter und mündete in schweren Vorwürfen seitens der Gastgeber in Richtung HFC.