Champions League und Bayern-Klassiker statt HFC für Antonios Papadopoulos

Dortmund/MZ - Antonios Papadopoulos hat bei Borussia Dortmund eine ereignisreiche Woche hinter sich. Unter der Woche debütierte der 23-Jährige in der Champions League und am Samstag erlebte er von der Ersatzbank mit, wie der BVB gegen Meister Bayern München aus einem 0:2 noch ein 2:2 im Bundesliga-Topspiel machte.

Immerhin fünf Minuten durfte der Ex-HFC-Profi am Mittwoch beim 4:1-Sieg in Sevilla in der „Königsklasse“ ran. Gegen Bayern reichte es nicht für eine Einwechslung, von der Bank waren für Trainer Edin Terzic eher Offensivspieler gefragt.

Eigentlich ist Papadopoulos in der Drittliga-Reserve des BVB beheimatet. Und das Team trifft am Montagabend (19 Uhr im Liveticker) in der Liga auf den Halleschen FC. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, für den er zwischen 2019 und 2021 gespielt hatte, entfällt aber nun, wie der HFC mitteilte: „Papa“ wird nicht zum Kader der Schwarz-Gelben gehören.

Anders als in der Bundesliga steckt Dortmund in Liga drei tief im Abstiegskampf. Das Spiel in Halle ist das Duell des Tabellen-19. gegen das Schlusslicht.