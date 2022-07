An diesen erfahrenen Stürmern ist der HFC interessiert

Halle/MZ - Müde Beine, müder Kopf - an der Begründung von Fußball-Trainer André Meyer für die jüngste 1:3-Testspielpleite gegen das flinke Regionalliga-Team von Hertha BSC gibt es nichts zu deuteln. Das Vorbereitungsprogramm beim Halleschen FC wird schließlich von körperlich harten Trainingseinheiten dominiert. Doch weil Hertha II in so ziemlich allen Belangen das bessere Bild abgab, herrscht im Umfeld des Fußball-Drittligisten Sorge, dass dieses neu zusammengestellte Team in der Saison, die am 23. Juli mit dem Spiel beim FSV Zwickau beginnt, allenfalls gegen den Abstieg spielt. Wie schon in den vergangenen drei Spielzeiten. Und diesmal könnte es sogar noch enger werden, weil bei dem kapitalen Umbruch bislang fast ausschließlich auf Spieler aus der Regionalliga gesetzt wurde. Jung und wild - so will sich der HFC neu erfinden. Soweit der Plan. Geht er auf?

