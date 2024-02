365 Tage im beständigen Auf und Ab

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Am 12. Februar 2023 war es grau und ungemütlich in Halle. Nicht nur wetter-, sondern auch stimmungstechnisch bei allen, die es mit dem Fußball-Drittligisten der Stadt halten. Viermal in Folge hatte der Hallesche FC verloren, siebenmal sogar keinen Sieg gefeiert, als Sreto Ristic an jenem Sonntag erstmals Richtung Trainingsplatz schlenderte. Er, der frühere Bundesligaprofi, war auserkoren wurden, den HFC, damals Tabellenletzter, doch noch vor dem Absturz in die Regionalliga, dem Grab für Traditionsvereine zu bewahren. Die Mission glückte, dreieinhalb Monate später wurde Ristic als großer Retter gefeiert.