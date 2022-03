Einen Tag nach Niederlage beim HFC: Viktoria Berlin stellt neuen Trainer vor

Berlin/dpa - Viktoria Berlin wird mit Farat Toku als neuen Trainer den Kampf um den Klassenerhalt in den restlichen elf Ligaspielen der 3. Liga angehen.

Der 41-jährige Bochumer wurde am Donnerstag als Nachfolger von Benedetto Muzzicato präsentiert, von dem man sich vor knapp zwei Wochen einvernehmlich getrennt hatte.

Am Mittwochabend hatte die Viktoria ihr Nachholspiel beim Halleschen FC mit 1:4 verloren und war dabei von Interimstrainer David Piertzyk betreut worden.

Viktoria Berlin steckt tief im Abstiegskampf der 3. Liga

Viktoria hat in den vergangenen 14 Spielen lediglich zwei Siege erringen können und liegt mit 27 Punkten einen Zähler und einen Platz vor den Abstiegsrängen. Dem neuen Trainer bleiben zunächst fünf Tage Zeit, die Mannschaft auf seinen Kurs einzustellen. Am Montag müssen die Berliner in der abschließenden Partie des 29. Spieltags beim Tabellenletzten TSV Havelse antreten (19 Uhr, live bei Magentasport).