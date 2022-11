Fünf Mal 19 Uhr: Hallescher FC ist regelmäßig abends im Einsatz

Das Rückspiel gegen 1860 München findet beim Halleschen FC an einem Freitagabend statt.

Halle (Saale)/MZ - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag die Spieltage 22 bis 29 in der 3. Liga terminiert. Der Hallesche FC muss im Zeitraum vom 11. Februar bis 24. März gleich fünf Mal um 19 Uhr antreten.

Gleich drei Mal spielt Halle an einem Freitagabend, dazu kommt ein weiteres ungeliebtes Montagsspiel beim VfB Oldenburg. Außerdem wird in einer „englischen Woche“ dienstags um 19 Uhr gegen Viktoria Köln angepfiffen. Hinzu kommen zwei Samstagsspiele und eine Partie am Sonntag.

Die Ansetzungen des Halleschen FC vom 22. - 29. Spieltag im Überblick

22. Spieltag: Sonnabend, 11.02., 14 Uhr; Hallescher FC - SC Freiburg II

23. Spieltag: Montag, 20.02., 19 Uhr; VfB Oldenburg - Hallescher FC

24. Spieltag: Freitag, 24.02., 19 Uhr; Hallescher FC - 1860 München

25. Spieltag: Sonnabend, 4. 03., 14 Uhr; SV Meppen - Hallescher FC

26. Spieltag: Freitag, 10.03.; 19 Uhr, SC Verl - Hallescher FC

27.Spieltag: Dienstag, 14.03., 19 Uhr; Hallescher FC - Viktoria Köln

28. Spieltag: Sonntag, 19.03., 14 Uhr; SV Elversberg - Hallescher FC

29. Spieltag: Freitag, 24.03.2023, 19 Uhr: Hallescher FC - MSV Duisburg

