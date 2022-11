Später Nackenschlag kostet HFC einen Punkt in Ingolstadt

Der Hallesche FC zeigte beim FC Ingolstadt einen großen Kampf, blieb aber am Ende ohne Punkte.

Ingolstadt/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC bleibt in der dritten Fußball-Liga auswärts erfolglos und damit in Abstiegsgefahr. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Trainer André Meyer beim Aufstiegsaspiranten FC Ingolstadt 0:1.