Der HFC hat im Kampf um den Verbleib in Liga drei gute Karten. Schon am Sonntag könnte gefeiert werden, wenn alles optimal läuft.

So schafft der HFC schon am Wochenende den Klassenerhalt

Der HFC will wieder feiern: Erst einen Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen und dann am besten gleich auch noch den Klassenerhalt.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Spieltage vor Saisonschluss steht der Hallesche FC mit 38 Punkten und -12 Toren auf Rang 16 der Drittliga-Tabelle. Drei Punkte Vorsprung hat der HFC auf den ersten Abstiegsplatz (VfB Oldenburg 35/-20), vier sind es auf den zweiten (SV Meppen 34/-23). Der FSV Zwickau und die SpVgg Bayreuth stehen bereits als sichere Absteiger fest.

Neben Halle muss nur noch Rot-Weiss Essen (41 Punkte, -11 Tore) um den Ligaverbleib bangen - zumindest rechnerisch. Am Samstag sind die Essener Gegner des HFC (14 Uhr im Liveticker) im Leuna-Chemie-Stadion. Vor dem Duell zeigen wir, wie sich der Hallesche FC schon am Wochenende retten kann.

Szenario 1: Der HFC gewinnt

Holt Halle gegen Essen drei Punkte, überholt er die Rot-Weißen in der Tabelle. Ob das für den vorzeitigen Klassenerhalt reicht, entscheidet sich aber erst am Sonntag, wenn der VfB Oldenburg gegen Zwickau spielt (Anstoß 13 Uhr). Wenn der VfB verliert oder unentschieden spiet, ist Halle sicher durch.

Gewinnen die Niedersachsen, ginge der HFC mit drei Punkten Vorsprung und dem (wahrscheinlich) besseren Torverhältnis in den Schlusspieltag. Da muss Halle nach Wiesbaden und Oldenburg zu Dynamo Dresden - zwei gleichermaßen schwere Aufgaben bei Aufstiegskandidaten. Der SV Meppen wäre bei einem HFC-Sieg aber sicher vorzeitig abgestiegen.

Szenario 2: Der HFC spielt unentschieden

Ein Punkt gegen Essen würde Halle reichen, wenn Oldenburg am Sonntag verliert und Meppen am Montagabend gegen Dynamo Dresden nicht gewinnt. Halle würde den Klassenerhalt also erst montags vor dem Fernseher feiern können.

Ein Remis würde aber sicher dafür sorgen, dass Halle mit einem Vorsprung von einem Nichtabstiegsplatz in den letzten Spieltag gehen würde. Da hätten dann aber Oldenburg und Meppen (bei einem Sieg) noch Chancen, den HFC unter den Strich zu ziehen.

Szenario 3: Der HFC verliert

In diesem Fall wäre ein vorzeitiger Klassenerhalt nicht möglich. Im Gegenteil: An Sonntag und Montag, wenn Oldenburg und Meppen spielen, müsste richtig gezittert werden. Verlieren beide Konkurrenten, wäre Halle bei drei Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis so gut wie durch. Gewinnt aber einer (oder beide), gäbe es ein packendes Finish am finalen Spieltag. Darauf kann der HFC sicherlich gut verzichten.